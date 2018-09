Pansa e le “ragazze di Salò”. Nell’ultimo libro le violenze dei partigiani contro le donne

di Annalisa Terranova

Si intitola La repubblichina, memorie di una ragazza fascista, il nuovo libro di Giampaolo Pansa (Rizzoli) che da oggi è nelle librerie. Un libro che rievoca, attraverso la vicenda di Teresa Bianchi, 21 anni, le angherie e le violenze subìte dalle ausiliarie della Rsi dopo il 25 aprile. Violenze e torture psicologiche che non colpirono solo le ausiliarie, poiché non furono risparmiate anche ad altre donne che furono additate come “complici” del regime mussoliniano.

Quello di Teresa Bianchi è un personaggio inventato, ma la sua storia replica vicende realmente accadute nel Monferrato (dove il romanzo è ambientato) e che Giampaolo Pansa ha avuto modo di conoscere e di divulgare attraverso il suo famoso libro inchiesta, Il sangue dei vinti, che rappresentò all’epoca – 2003 – uno shock culturale. Perché per la prima volta la storia e le piaghe degli sconfitti valicavano i confini delle memorie catacombali per essere scoperchiate dinanzi agli occhi di tutti.

Pansa oggi si inserisce col suo nuovo lavoro in un filone ormai ricco di titoli e di riflessioni, un filone di cui è lui stesso illustre portavoce e protagonista. Un filone che resta urticante per una parte della sinistra che bolla ogni ricerca storica che non sia apologetica della Resistenza come “revisionismo”. Un filone che i nuovi adepti dell’Anpi reputano pericoloso, imbevuti come sono delle parole d’ordine di un antifascismo incolto e superficiale (lo stesso che vigila sui funerali, sulle tombe dei morti, in una macabra propensione alla spionaggio funebre). E’ la stessa Anpi che si è opposta un anno fa alla targa commemorativa per la tredicenne Giuseppina Ghersi, uccisa dai partigiani perché creduta una spia dei fascisti. Un’altra vittima che Pansa aveva già incontrato nel suo Il sangue dei vinti. Ma di storie che fanno rabbrividire ce ne sono tante e quasi nessuno ha avuto voglia di ascoltarle, come la tragica fine di Iolanda Dobrilla, che faceva l’interprete presso il comando tedesco di Velletri. Prelevata dai partigiani a Lugnola il 23 aprile del 1944 fu giudicata una spia solo perché conosceva il tedesco: venne assassinata in modo ignominioso. Le venne lanciata contro una bomba a mano e il suo corpo successivamente dato alle fiamme. Quel che il rogo non distrusse divenne il pasto dei maiali che pascolavano nella zona.

Pansa si è occupato in più scritti della sanguinosa guerra civile che prese avvio in Italia dopo l’8 settembre del 1943 senza mai minimizzare né la ferocia delle bande partigiani né gli episodi di crudeltà di cui si resero protagoniste le brigate nere che operavano con i soldati tedeschi. Ma con questo omaggio alle donne vinte, alle “ragazze in grigioverde” derise, umiliate, offese e stuprate prima di essere uccise, Pansa si ricollega a una delle pagine più buie della fine della guerra (nella foto un’ausiliaria imprigionata a Bologna, tratta dal sito ausiliarie.blogspot.com).

Molti sono stati negli anni i titoli dedicati alle ausiliarie e che hanno preceduto La repubblichina. Tra tutti citiamo Le soldatesse di Mussolini di Luciano Garibaldi, edito da Mursia assieme al memoriale di Piera Gatteschi, generale di brigata cui venne affidata la guida del Saf (Servizio ausiliario femminile) e le testimonianze, commoventi e atroci, raccolte da Ulderico Munzi nel suo Donne di Salò (Sperling & Kupfer), che già nel 1999 faceva conoscere ai lettori gli stupri dei partigiani ai danni di quelle ragazze spregiativamente chiamate “puttane dei fascisti”. Erano invece patriote, volontarie, certo imbevute di quel fanatismo con il quale ci si accosta da adolescenti alla politica (perché molte erano giovanissime e fuggirono di casa per arruolarsi) e, più che sostenere il regime di Mussolini, che le chiamava ad imprese audaci e ne elogiava l'”animo purissmo”, volevano cancellare l’onta del voltafaccia di Badoglio. La loro storia non è la storia di donne vinte. Una di loro, Raffaella Duelli, artefice tenace del Campo della Memoria a Nettuno dove riposano i resti dei marò del Barbarigo (X Mas), diceva di sé con convinzione: “Io non mi sento affatto una sconfitta, ma una rivoluzionaria”.