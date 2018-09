Panico in Forza Italia: Silvio Berlusconi non vuole candidarsi alle europee

di Redazione

Il retroscena di Amedeo La Mattina sulla Stampa non ha fatto certo piacere alla classe dirigente di Forza Italia. Lì c’è scritto chiaro e tondo che Silvio Berlusconi, sia per ragioni che attengono alla sua salute, sia per motivi politici, non ha alcuna voglia di scendere in campo come candidato alle europee del prossimo maggio.

Certo, faranno di tutto per convincerlo: “La prima occasione – scrive La Stampa – per fargli sentire una pressante richiesta di aiuto sarà il tradizionale appuntamento di Fiuggi”. Appuntamento fissato per il 23 settembre.

Il motivo politico che trattiene Berlusconi non sta tanto nei sondaggi, che confermano come l’elettorato di centrodestra si stia progressivamente spostando da Forza Italia alla Lega. Il fatto è che l’anziano leader non intende cavalcare il populismo euroscettico che tanta fortuna ha portato al concorrente leghista. Collocare Forza Italia in un’area moderata che evita gli estremismi verbali dei nazionalisti significa anche accettare di difendere l’Unione europea e rischiare di vedere i propri consensi assottigliarsi. Senza metterci personalmente la faccia, Berlusconi può aggirare l’ostacolo e confidare in un logoramento dell’alleanza M5S-Lega che potrebbe alla lunga minare la popolarità del governo.

L’attuale momento non suggerisce una sfida in campo aperto con la Lega. Meglio aspettare un passo falso dell’alleato prendendosi il tempo necessario per ridisegnare confini e strategie del centrodestra.