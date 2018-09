Panico a Roccaraso, auto impazzita piomba sulla folla durante la festa

di Paolo Sturaro

Tragedia sfiorata a Roccaraso. Un’auto impazzita finisce su pedoni e vetture, durante la celebrazione della festa di San Rocco. Un ferito e panico tra le persone sedute ai tavolini di un bar. Tutto è accaduto nella piazza principale. Un settantenne, alla guida di un fuoristrada, sembra che abbia perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta. L’automobile è finita contro le barriere in cemento spartitraffico e le fioriere. L’impatto è stato violentissimo, è sembrata un’esplosione, i frammenti di cemento hanno colpito le persone presenti. Un uomo anziano ha riportato ferite agli arti inferiori e un lieve trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Castel di Sangro. Anche l’investitore è stato condotto in ospedale per accertamenti. Ora i carabinieri stanno cercando di far luce sull’incidente. Distrutti anche alcuni strumenti dei musicisti della banda che in attesa dell’uscita dalla chiesa della statua di San Rocco, erano seduti al bar di Roccaraso. Secondo le prime indiscrezioni, il settantenne che guidava il fuoristrada è stato sottoposto all’alcol test perché è probabile che stesse guidando in stato di ebrezza. È una persona conosciuta. Ed erano conosciute – a quanto si legge sulle cronache locali – anche le sue abitudini. I festeggiamenti per san Rocco sono una tradizione e fanno parte degli eventi in programma per questo fine estate. Il cartellone è stato molto ricco, con il clou di Ferragosto, con il concerto di Bianca Atzei a Roccaraso.