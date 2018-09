Palagonia, 82enne perde la testa per la badante, prende la pistola e tenta di ucciderla

di Giorgio Sigona

I carabinieri di Palagonia, nel catanese, hanno arrestato un pensionato di 82 anni con l’accusa di tentato omicidio, porto illegale di arma clandestina e porto illegale di oggetti atti ad offendere. La vittima, una quarantenne sposata, da alcuni mesi era al servizio dell’uomo che se ne era perdutamente innamorato. Proprio questo sentimento morboso lo aveva indotto ad imporre alla vittima pesanti avances a sfondo sessuale che l’avevano costretta alcuni giorni fa a lasciare l’impiego. Sentitosi abbandonato, ha iniziato ad appostarsi sotto casa della donna per poi affrontarla e chiederle di ritornare poiché lui non poteva più fare a meno di lei. Vedovo da circa due anni, al netto diniego espresso anche dal coniuge della donna che più volte aveva cercato con modi garbati di convincere l’anziano a farsene una ragione, l’uomo, la scorsa notte, si è armato di pistola e coltello e si è presentato a casa della coppia pretendendo di entrare e dirimere una volta per tutte la questione e, non curante del fatto che la donna avesse in braccio la figlioletta di appena due anni, ha estratto dalla tasca la pistola puntandola contro la donna minacciandola di ucciderla se non fosse tornata a lavorare da lui.