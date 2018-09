Ora legale, Meloni sfida l’Ue: «Consulti i cittadini anche su migranti e Islam»

di Federica Argento

Quando si dice le priorità. L’irritazione di Giorgia Meloni è sacrosanta: «Juncker e la commissione europea che hanno fatto una consultazione pubblica per sapere cosa ne pensassero i cittadini dell’ora legale, perché non ne fanno un’altra per chiedere ai popoli europei cosa ne pensano dell’immigrazione di massa e del processo di islamizzazione del nostro continente? Oppure la democrazia vale solo quando si parla di sciocchezze?». Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tornando su una questione non esattamente all’ordine del giorno nell’agenda politica europea, che dovrebbe badare a ben altre emergenze. L’Europa a sull’orlo di un abisso, ma si discute di ora legale.

Si discute di ora legale ma non si discute della spartizione dei migranti. L’Italia chiama e l’Europa si gira dall’altra parte. Ecco, questa Europa che si ricompatta sulle lancette dell’orologio fa rabbia, indubbiamente. L’esecutivo comunitario ha condotto la consultazione sull’ora legale su richiesta dell’Europarlamento. Il dossier era stato aperto in seguito alle richieste di alcuni Paesi, tra cui Finlandia e Lituania a cui si sono aggiunti Estonia, Svezia e Polonia, ed è sostenuto anche da alcuni eurodeputati liberali tedeschi che a febbraio avevano presentato una risoluzione, come ricostruisce Il Fatto. «Il tutto nasce però da uno studio di una commissione parlamentare finlandese. Secondo vari esperti citati da Helsinki, il cambio dell’ora provoca una sorta di pigrizia, dovuta a disturbi del sonno, che ci rende meno attivi e ha quindi effetti negati sull’economia. Inoltre la Finlandia ritiene marginale l’impatto del cambio dell’ora sulla vita dei propri cittadini e quindi si è fatta portavoce a Bruxelles dell’istanza di abolizione». Certo è, che se un’ora in più o meno di sonno sono determinanti per la reattività dei cittadini e dell’economia, a buon diritto i flussi migratori e l’islamizzazione progressiva a cui stiamo assistendo meriterebbero una bella consultazione. Altro che conseguenze sulla vita dei cittadini comunitari e della loro economia… Già, sarebbe una bella sfida per Juncker proporre ua consultazione su materie urgenti, all’ordine del giorno, soprattutto in vista delle consultazioni europee di primavera…