Oggi a Washington i funerali di McCain: Trump non ci sarà

di Tito Flavi

Oggi, per la politica americana, è un giorno di dolore e di lutto: nella Cattedrale di Washington si svolgeranno le esequie del senatore John McCain. Alla cerimonia, tra gli altri, sarà presente Ivanka Trump, la figlia di Donald Trump. Il presidente, come è noto, non parteciperà alla cerimonia, come richiesto dalla famiglia dall’81enne senatore repubblicano deceduto una settimana fa. E ciò a seguito dei contrasti politici tra McCain stesso Trump negli anni passati. Ivanka è accompagnata dal marito Jared Kushner.

Sarà Renee Fleming a cantare la canzone preferita del sentore John McCain durante i funerali. La celebre soprano americana intonerà Danny Boy , una ballata popolare irlandese dedicata probabilmente al commiato di un genitore dal figlio emigrante o in partenza per la guerra. È Rick Davis, amico di McCain ed ex manager della sua campagna elettorale, a raccontare alla Cnn che il senatore, oramai gravemente malato, aveva espresso il desiderio che la canzone fosse eseguita durante il suo funerale. Quando Davis propose che a cantarla fosse Renee Fleming, McCain non riuscì a trattenere le lacrime. Fleming, che si è detta commossa e onorata per la scelta, ha ottenuto il permesso della produzione del musical Carousel , con cui è impegnata a Broadway, di mancare ad uno degli spettacoli per partecipare ai funerali.