Oettinger non perde il vizio: il governo italiano distruggerà l’Europa…

di Alessandra Danieli

«L’Europa è in pericolo di morte» a casa di alcuni Stati membri, come l’Italia. Il commissario europeo al Bilancio prosegue nel suo sport preferito: agitare lo spauracchio di una minaccia italiana per la tenuta europea e attaccare il governo Salvini-Di Maio. n’ossessione per il falco tedesco. Non è la prima volta che Guenther Oettinger spara a zero sul nostro paese. Appena insediato l’esecutivo gialloverde, lo scorso maggio, il consigiere Ue aveva tifato per l’impennata dello spread augurandosi che mercati avrebbero insegnato agli italiani a votare meglio” . Con un’altra pesante ingerenza sulla politica di Palazzo Chigi aveva attaccato Salvini sul caso Diciotti e la decisione del Viminale di impedire lo sbarco della nave carica di immigrati.

Il falco Oettinger contro l’Italia

Adesso nuovi strali. «L’Europa è rischio. Alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano». Sono le parole pronunciate da Oettinger, intervenuto Bruxelles a un evento pubblico. Come riporta il sito Politico.eu, dopo aver dato lezioni di democrazia ed europeismo all’Italia, ha anche acceso i riflettori sui rischi legati alla condotta degli autocrati che usano guerre commerciali e aggressione. Insomma ha messo nel mirino Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan e l’“intelligente cinese”. Non è tenero neppure con la sua Germania con considerazioni critiche nei confronti del governo tedesco, reo di mostrare entusiasmo non sufficiente per l’Ue. Nel mirino finisce in particolare il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, che in relazione al bilancio europeo «è un tesoriere ancor più rigoroso» del predecessore Wolfgang Schaeuble.