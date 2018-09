Non c’entra l’acqua: svelato il mistero della legionella a Brescia

di Fortunata Cerri

La legionella non è nell’acqua. A chiarirlo è l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, che ha incontrato i giornalisti a Brescia per fare il punto in seguito ai primi risultati dei campionamenti effettuati dall’Ats di Brescia sui territori della bassa bresciana orientale e nell’alto mantovano, maggiormente interessati dai casi di polmonite. «I risultati dei campionamenti effettuati da Ats Brescia – ha detto l’assessore – ci permettono di stabilire definitivamente che la causa non si trova nell’acqua degli acquedotti: tranquillizzo tutti cittadini sul fatto che possono continuare a bere e utilizzare in tutta tranquillità l’acqua della rete idrica».

Legionella: i controlli

«Ad oggi – ha spiegato l’assessore lombardo Gallera – l’analisi dei dati ci permette di concentrare tutti gli sforzi messi in campo da Ats nelle torri di raffreddamento delle aziende. I risultati dei campionamenti effettuati in queste ultime, nei comuni maggiormente colpiti, sono positivi alla legionella. Dei dieci campioni analizzati sulle torri di raffreddamento di tre aziende nei Comuni di Montichiari, Carpenedolo e Calvisano, nove sono risultati positivi alla legionella».