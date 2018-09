Nomine Rai, Lega e M5S si giocano le carte: i nomi in corsa per Tg e vertici

di Augusta Cesari

Chiuso il capitolo presidenza con il via libera a Marcello Foa a Viale Mazzini, M5S e Lega tornano ad accendere i riflettori sulle nomine di Reti e Tg Rai. A quanto si apprende da fonti di governo, la settimana prossima sarebbe in agenda un incontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per affrontare la questione. L’intenzione è quella di chiudere la partita a stretto giro.

Tg regionali della Rai

Per ora l’unico disco verde, sul fronte Rai, ha visto protagonista Alessandro Casarin a capo della Tgr. E così la Lega, dopo aver incassato il via libera a Marcello Foa, ha ottenuto un altro punto a suo favore. Al vicedirettore di Rainews – dato da settimane in corsa per i Tg regionali – è stato tuttavia affidato l’interim, segno che non ci sarebbe l’unanimità assoluta tra i due soci di governo. Dai vertici del M5S assicurano che sarà il merito a tracciare la rotta delle nomine. Per questo ricoprire ruoli apicali non farà la differenza per le nuove direzioni. «Vogliamo lasciare la partitocrazia fuori dalla porta di viale Mazzini», è il ragionamento.

Il nodo del Tg1

Se la Lega ha puntato tutto sull’affidamento dellla presidenza di viale Mazzini a un sovranista, in molti tra i 5 Stelle pensano che sarebbe eccessivo cedere anche il Tg1. Per questo, sulla rampa di lancio per la direzione del Tg della Rete ammiraglia figurano Alberto Matano e Franco Di Mare. Due volti noti di viale Mazzini e anche per questo graditi ai vertici grillini che vorrebbero personaggi di grido e vicini alla gente. Ma per la direzione del Tg1 sul versante Lega la si pensa diversamente: circolano i nomi di Gennaro Sangiuliano, Luciano Ghelfi e Roberto Pacchetti, giornalista Rai in forza alla redazione milanese. Non si esclude che uno di questi nomi possa alla fine approdare alla direzione del Tg2, con Sangiuliano decisamente in pole.