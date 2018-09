Nomade 16enne beccata a rubare in una casa con bambino al seguito

di Redazione

Magari non stupisce più, ma di sicuro lascia sempre interdetti apprendere che l’ennesima ladra di appartamenti, una nomade minorenne, sia stata colta mentre si allontanava dalla scena del crimine insieme a un bambino, ancora più piccolo di lei, con cui era andata a mettere a segno il colpo e chissà, magari anche a insegnare i trucchi del mestiere.

Nomade 16enne va a rubare insieme a un bambino

Ma tant’è: nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Riccione hanno arrestato, per il reato di furto aggravato, una 16enne, nomade, in Italia senza fissa dimora, come spesso accade già nota alle forze dell’ordine e recidiva. La giovane, nella tarda mattinata, dopo l’effrazione della porta d’ingresso, si è introdotta – come anticipato insieme a un bambino, non imputabile perché minore dei 14 anni – all’interno dell’abitazione di un 44 enne, residente a Riccione, che li ha sorpresi mentre tentavano di allontanarsi con alcuni oggetti di bigiotteria. La pattuglia dei militari è stata allertata da alcuni condomini che avevano assistito alle manovre della nomade 16enne con tanto di accompagnatore al seguito, pattuglia immediatamente intervenuta e che è riuscita a bloccare i due giovanissimi e a recuperare l’intera refurtiva. L’arrestata, è stata accompagnata presso il centro di prima accoglienza minorile di Bologna, mentre il bambino è stato affidato a una struttura protetta del territorio.