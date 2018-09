«Noi, musulmane, picchiate umiliate in Italia». C’è chi dice no e inizia a parlare…

di Robert Perdicchi

Violenze sulle ragazze musulmane, in Italia, sotto gli occhi degli occidentali, come se niente fosse. Un fenomeno che viene spesso sottovalutato e sacrificato alla retorica dell’accoglienza, ma sul quale, ormai, si moltiplicano i fatti di cronaca sui giornali, come quella recente, del Cremonese, di una ragazza marocchina brutalizzata dal padre perché troppo “integrata” nel mondo occidentale. Di tutto ciò, con testimonianze dirette delle adolescente vessate, si occupa La Stampa di Torino, che racconta la storia di Soltana, pachistana di 17 anni, che sintetizza così la sua condizione di ostaggio: «Da sposata passerò da un padrone all’altro»

Poi c’è Samira, 20 anni, genitori marocchini: «Non c’è alternativa: per schivare le botte o ci si sottomette o si vive una vita parallela. È una regola che tutte noi conosciamo bene. Denunciare significa fare tabula rasa di tutte le tue radici. Viviamo a pane e maltrattamenti per un’ora in più fuori casa, un ragazzo troppo vicino, un jeans troppo attillato, figuriamoci uscire la sera o sognare un fidanzato italiano. Viviamo una sofferenza difficile da superare e che nemmeno possiamo raccontare a tutti», riporta il quotidiano torinese.

Ed ancora, c’è la storia di Fatima, 18 anni, genitori egiziani: «Il mio futuro marito, che dovrà essere per forza di fede musulmana. Prego quindi di trovare un marito, amico e complice e non padrone. Praticamente un miracolo considerando come veniamo educati tra maschi e femmine. Ho una storia con un ragazzo italiano, tutta vissuta di nascosto e con la mia consapevolezza che mai potrà proseguire seriamente».

Il problema dell’abbigliamento Shereen, 19 anni anche lei di origine egiziana, lo ha risolto così: «Lo sai come faccio per godermi ad esempio una banale minigonna? Me la faccio portare dalla mia amica italiana, e la indosso in treno mentre viaggio per andare a scuola a 45 chilometri di distanza da casa mia. Tante volte penso che la mia vita sia un travestimento continuo ma non ho altra scelta», racconta alla Stampa, nel giorno in cui una ragazzina pakistana – raccontano le cronache – è costretta a scrivere alla sua scuola per denunciare di essere stata portata via dal padre…