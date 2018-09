Nigeriano aggredisce due carabineri ma viene rimesso in libertà dal giudice

di Carmine Crocco

Ferrara, da tranquilla città dell’Emilia felix, sembra diventata una sorta di Bengodi per gli immigrati più violenti. Mentre fa ancora discutere il caso dei pusher nigeriani che si sono affrontati a colpi di machete (due sono stati condannati ieri), arriva un’altra vicenda a destare perplessità e indignazione, protognisti sempre nigeriani, uno dei quali è stato scarcerato dal giudice dopo aver aggredito due carabineri.

L’uomo era a bordo di un’auto insieme al conducente quando i due non si sono fermati all’alt dei militari. Il veicolo ha tentato la fuga per le strade della città, ma è stato rincorso e fermato dalla gazzella dell’Arma. Il conducente è scappato a piedi, il nigeriano 26enne invece ha preferito reagire al fermo. Ha assalito i carabinieri a calci e pugni, costringendoli a ricorrere allo spray al peperoncino. Una volta arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, però, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dal magistrato di turno. Non bastano gli immigrati violenti, ora ci si mettono anche certi giudici a tasmettere un clima di impunità. È successo ieri anche ad Avezzano, dove un immigrato marocchino è stato rimesso in libertà (sempre da un giudice) dopo aver spaccato la vetrata di una caserma dei carabineri,