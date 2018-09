Napoli, algerino aggredisce turista: carabiniere lo blocca e lo salva dal linciaggio

di Redazione

Ha aggredito e rapinato una turista in piazza Garibaldi, a Napoli, prendendole la borsa ma è stato visto da un carabiniere libero dal servizio che lo ha bloccato impedendo anche che un gruppo di persone intervenisse per “punirlo”. In manette è finito un algerino 33enne senza fissa dimora già noto per droga e reati contro il patrimonio. I Carabinieri della Stazione di Borgoloreto, approfondendo la sua situazione, hanno scoperto che durante controlli e reati precedenti aveva declinato due diverse identità. A luglio inoltre aveva commesso una rapina a Roma e per questo episodio è fissato il processo a ottobre. A inizio agosto inoltre si era reso responsabile di un tentato furto aggravato a Napoli. Il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione disponendo la custodia in carcere: al termine della pena l’algerino dovrà lasciare il territorio italiano. Sempreché, qualche solerte giudice “democratico” non blocchi il procedimento d’esplosione con i soliti cavilli.