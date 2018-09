Moscovici torna a “minacciare” l’Italia: «Siete un grosso problema»

di Redazione

Ancora un attacco all’Italia dai soloni dell’Ue. Questa volta è il commissario francese agli Affari economici Pierre Moscovici a lanciare il fendente in vista della scrittura della legge di Bilancio: «l’Italia è un problema in seno all’Europa e deve presentare un budget credibile», ha detto. La pagella all’Italia arriva nel corso di una conferenza stampa a Parigi. Rispondendo ai giornalisti che chiedevano un’impressione sul lavoro del governo Conte e sui colloqui avuti venerdì con il ministro Tria, Moscovici è andato giù duro chiedendo un bilancio “credibile”: «L’Italia è il tema su cui voglio concentrarmi prima di tutto», ha detto, «l’Italia deve essere credibile, con un bilancio credibile». Insomma un avvertimento neanche tanto velato in vista della prossima legge di bilancio. «L’Italia ha bisogno di riformare la sua economia – ha continuato – fermare le riforme e puntare sulla spesa non sono i mezzi con cui salvare il Paese». Per Moscovici l’Italia resta un Paese con la «crescita nella parte bassa della forchetta della zona euro, nel quale il problema più grande è quello di un deficit di produttività». La priorità italiana resta dunque la riduzione del debito, «L’Italia non può vivere con un debito pubblico al 130%” del Pil». Sul dialogo con Tria (mentre continua il pressing dei 5Stelle sul reddito di cittadinanza) ha parlato di clima costruttivo: «Ho visto il ministro venerdì pomeriggio a Vienna. Continuiamo a lavorare per una soluzione comune», specificando che però «alla fine non sarà soltanto lui a votare la legge di bilancio, ma tutto il governo».