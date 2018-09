Monza amara per la Ferrari: vince Hamilton su Raikkonen

di Redazione

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1, quattordicesima tappa del Mondiale 2018. Secondo posto per la Ferrari di Kimi Raikkonen, terza l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quarto posto per la Rossa di Sebastian Vettel, che ha tagliato il traguardo in quinta posizione ma in classifica passa davanti a Verstappen che sconta una penalità di cinque secondi sul tempo d’arrivo.

La Mercedes ottiene così il quinto successo consecutivo nell’era power unit a Monza, con Hamilton che si impone per la quarta volta negli ultimi cinque anni. La corsa si è decisa al primo giro quando Vettel ha compromesso la sua gara per un contatto di gara con il britannico, che l’ha sorpreso al via superandolo alla variante della Roggia. Poi, a dieci giri dalla fine, il britannico ha passato Kimi Raikkonen, fin lì in testa, in crisi con le gomme. In classifica Mondiale il pilota della Mercedes allunga a +29.