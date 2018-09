Monti e l’appello a Conte: “Signor presidente, si liberi di quel portavoce sovversivo” (video)

di Redazione

Nel salotto televisivo di Barbara Palombelli, a Stasera Italia su La7, è arrivato anche Mario Monti, protagonista della puntata di martedì sera. Occasione ghiotta per la conduttrice, che lo ha messo a confronto con Mario Giordano. In studio anche il giornalista Stefano Feltri. Un dialogo, quello tra Monti e Giordano, che subito ha sprigionato scintille, soprattutto perché Giordano provocava l’ex premier Monti con una serie di cartelli in cui ricordava i problemi economici non risolti dal governo dei professori insediatosi nel 2011: debito pubblico in crescita, disoccupazione a livelli allarmanti, imprese che chiudevano. Provocazioni con le quali il giornalista, che non ha mai fatto mistero della sua simpatia per le parole d’ordine del populismo anti-casta, voleva dimostrare che le ricette dell’austerity non avevano portato bene al Paese.

Mario Monti ha reagito col solito aplomb ma è apparso alla fine infastidito dalla condotta di Giordano. Prima ha chiesto alla Palombelli di cambiare il titolo del programma: “Monti contro Giordano non ha alcun senso, la prego di cambiare il titolo della trasmissione…”. Poi ha detto che quando ha assunto la guida del Paese mancavano anche i soldi per pagare le pensioni, di qui la necessità del rigore. Poi ha ricordato che il suo governo aveva avuto i voti di Pdl e Pd al che Giordano ha replicato: “Ma non era un governo eletto dal popolo”. A quel punto si è inserita Barbara Palombelli che ha corretto Giordano: “Sì ma è stato eletto dal Parlamento ed era dunque legittimo…”.

Monti ha poi anche rivolto un appello al premier Conte, invitandolo a liberarsi di un portavoce “sovversivo” come Rocco Casalino.