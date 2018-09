Molestie sessuali, anche la Cnn dà il benservito ad Asia Argento

di Eleonora Guerra

Anche la Cnn presenta ad Asia Argento il conto dello “scandalo Bennett”, ovvero delle rivelazioni secondo le quali l’attrice che si è fatta paladina del #Metoo avrebbe pagato 380mila dollari di risarcimento all’attore e cantante Jimmy Bennett che l’ha accusata di averlo molestato sessualmente nel 2013, quando era minorenne. L’emittente statunitense, secondo quanto riferito da Tmz, avrebbe deciso di cancellare tutte le puntate del programma Parts Unknown in cui compare l’attrice e regista italiana. «Alla luce delle recenti notizie su Asia Argento, la Cnn – ha spiegato il network in una nota – interromperà la messa in onda degli episodi passati di “Parts Unknown” che l’hanno vista coinvolta, fino a nuovo avviso».

Asia Argento compare in diverse puntate dello show al fianco di Anthony Bourdain, lo chef che è stato suo compagno e che si è suicidato a giugno. I due si erano conosciuti proprio su quel set, nel 2016, nel corso della puntata “Roma”, che dovrebbe essere fra quelle depennate insieme a una sul Sud Italia e una su Hong Kong, da dove l’attrice aveva postato su Instagram anche diversi scatti con Bourdain.

Per Asia Argento è la seconda tegola di questo “MeToo” alla rovescia: dopo l’emersione dello scandalo Bennett, rivelato e confermato nei giorni di metà agosto dal New York Times, è circolata anche la voce della sua esclusione dal programma X Factor Italia, al quale partecipava come giudice. Da parte di Sky Italia non è giunta alcuna conferma ufficiale dell’indiscrezione, che però ormai viene data come cosa certa, con tanto di dettagli sulla tempistica. Argento, infatti, dovrebbe comparire nelle prime puntate del programma in onda dal 6 settembre, quelle già registrate e inerenti ai provini, per essere poi sostituita dopo la settima messa in onda. E già impazza il totonomi su chi potrebbe sostituirla, da Simona Ventura a Nina Zilli. Pare invece escluso un ritorno dell’ex marito della Argento ed ex coach di X Factor Morgan.