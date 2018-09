Molestia chiama molestia. «Stalker» e «violento»: nei guai l’accusatore di Asia Argento

di Greta Paolucci

Sarebbe stato denunciato dalla sua ex alle autorità californiane e addirittura descritto come «stalker», «violento», «manipolatore» e con un passato di droga alle spalle: colpo di scena nella querelle infinita delle presunte molestie sessuali inferte da Asia Argento su Jimmy Bennett, il giovane attore e musicista rock che ha accusato la regista italiana di essere stato aggredito sessualmente quando era ancora minorenne, oggi a sua volta messo all’indice per molestie datate 2015 dalla sua ex fidanzata. E così Asia, attrice e figlia d’arte, passata repentinamente in questi ultimi mesi da vittima dell’orco Weinstein e poi – scaricata dalle sue amiche di movimento, il celeberrimo Metoo – divenuta “maliarda” dalle mani lunghe, alla fine della fiera, sembra non sia l’unica a celare dietro sguardo torvo e look noir, tutto e il suo contrario, anzi… Ed è subito scandalo. Di nuovo.

L’accusatore di Asia Argento accusato di «stalking» e «pornografia minorile»

Solo che stavolta a passare da vittima a carnefice, in base a quanto riportato dal sito Daily Beast, entrato in possesso degli atti legali, sarebbe l’accusatore di Asia Argento, divenuto nel frattempo – e almeno fino al prossimo colpo di scena dell’inestricabile coacervo di prede agguerrite e indifesi predatori – l’accusato di turno. Sarebbe stato lui, Jimmy Bennett, a detta della sua ex, a “manipolarla”, “pedinarla” e “minacciarla”, sia durante che dopo la loro relazione. E i fatti sarebbero avvenuti nello stesso anno della vicenda in cui è coinvolta Asia Argento. «Ci siamo lasciati che io avevo 17 anni e lui 18, ma ha continuato a molestarmi tramite telefonate e messaggi», ha raccontato l’ex fidanzata di Bennett, la cui identità è tenuta riservata. «Ha alla spalle alcune storie di droga», ha poi aggiunto, definendo Bennett «potenzialmente violento», «per questo io e mia mamma non ci sentivamo al sicuro». Da qui la decisione della ragazza di rivolgersi alle autorità californiane e determinate a dimostrare il torto subito e la verità del detto: chi di accusa di molestie colpisce, di accusa di molestie perisce»…