Missili su Tripoli, c’è la conferma: “Volevano colpire l’ambasciata italiana”

di Laura Ferrari

Uno degli obiettivi dell’attacco sferrato questa mattina all’alba a Tripoli era la sede dell’ambasciata italiana. Lo riporta il sito Libya Times, secondo il quale “due missili Grad sono stati lanciati contro l’ambasciata italiana e gli uffici del primo ministro” libico, Fayez al-Serraj, colpendo invece il quarto piano del vicino Hotel al-Waddan. Testimoni oculari, citati da Libya Times, hanno riferito che il primo missile ha mancato l’ambasciata di “pochi metri” e ha colpito l’albergo, provocando tre feriti, come ha reso noto il ministero dell’Interno del governo di concordia nazionale. Il secondo missile ha mancato gli uffici di al-Serraj su al-Sikka Road centrando un’altra casa, senza provocare vittime.

Il personale dell’ambasciata italiana a Tripoli è rimasto illeso

L’identità del gruppo che ha sferrato l’attacco, sottolinea il sito, resta ignota, ma “molti accusano la Settima Brigata” di Tarhuna, mentre altri le “milizie basate nelle caserme di Hamzah situate in un’area a ovest di Tripoli”. Jamal al-Kafali, un giornalista che lavora per l’ambasciata libica in Tunisia, ha pubblicato una foto sulla sua pagina Facebook, confermando che i missili erano indirizzati contro l’ambasciata italiana e gli uffici di al-Serraj. Fonti diplomatiche hanno spiegato che l’ambasciata non è stata coinvolta nell’attacco e che il personale diplomatico italiano è rimasto illeso.