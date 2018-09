Miss Italia, al via la 79esima edizione. In arrivo a Jesolo 182 concorrenti

di Redazione

Il concorso Miss Italia compie 79 anni e per la prima volta nella sua lunga storia si concluderà in un capoluogo di regione, a Milano per l’esattezza. Tutti i dettagli dell’edizione 2018 saranno illustrati domani a mezzogiorno in una conferenza stampa che si terrà al Lido di Jesolo, in provincia di Venezia, e che oltre al sindaco Valerio Zoggia e della patron Patrizia Mirigliani vedrà la partecipazione della Miss Italia edizione 2017 Alice Rachele Arlanch. Nel frattempo, sempre ad Jesolo è previsto l’arrivo delle 182 ragazze elette nelle regioni. Saranno loro ad aprire domani la nuova edizione nell’anno di vigilia degli 80 anni del concorso. Secondo il programma delle prefinali, una commissione tecnica ridurrà in due giorni il numero delle Miss a 60 e poi, appunto, a 30. Il gruppo rimarrà a Jesolo fino all’8 settembre, quando saranno assegnati i titoli nazionali collegati ai nuovi e ai tradizionali sponsor della manifestazione. Poi il trasferimento delle trenta finaliste a Milano.

La vincitrice sarà incoronata a Milano

La scelta della capitale del Nord quale…

