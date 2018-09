“Mio figlio ucciso da un migrante, ma la procura…”. Parla il padre di Marcus (video)

di Redazione

Spintoni e botte davanti a un centro commerciale di Wittenberg e muore un trentenne, Marcus Hempel. A colpirlo, facendolo cadere a terra, un richiedente asilo siriano, Makus Steeger, che però non è mai stato processato ed è a piede libero in giro per la Germania. La Procura di Dessau ha infatti archiviato il caso dopo pochi giorni, giudicando che il siriano abbia agito per difendersi. Ora, a un anno dalla morte del figlio, il padre di Karsten il cui figlio è stato additato da alcuni media come pericoloso “nazista”, vuole giustizia. Le sue rimostranze sono state portate all’attenzione delle sedi istituzionali dal partito di destra populista Afd.

Il caso di Marcus Hempel è stato rilanciato da Il Giornale. “Il 29 settembre 2017 mio figlio è stato picchiato a morte da un richiedente asilo siriano davanti a un centro commerciale a Wittenberg. L’episodio – racconta Karsten – è stato ripreso dall’inizio alla fine da una telecamera di sorveglianza dell’edificio”. Marcus era arrivato al centro commerciale in bicicletta con la fidanzata e dopo avere parcheggiato, mentre sta entrando, uno dei quattro siriani che sono fermi in un angolo gli grida qualcosa. Il giovane torna indietro, si sviluppa un alterco, Marcus colpisce il siriano con uno schiaffo e poi viene colpito varie volte alla testa finché cade a terra sbattendo violentemente la testa. Morirà qualche ora dopo in ospedale.

Karsten Hempel racconta ancora che la polizia ha dato una versione corretta dell’accaduto ma tre giorni la procura di Dessau ha rilasciato un comunicato stampa che contraddice completamente quello della polizia. Il pm di Dessau, infatti, archivierà il caso affermando che il richiedente asilo avrebbe agito per autodifesa.

“Io penso – dice ancora il padre di Marcus – che il modo in cui il caso è stato presentato sia stato pianificato fin dall’inizio. Provate a immaginare se, da un momento all’altro, in una città con così tanti turisti si viene a sapere che un ragazzo tedesco è stato ucciso da quattro richiedenti asilo. Ecco, io credo che abbiano voluto nascondere come sono andate davvero le cose”.