Miliardario giapponese sarà il primo turista che andrà sulla Luna (video)

di Aldo Garcon

Sarà giapponese il primo turista ad andare nel 2023 sulla Luna. Lo ha annunciato Space X, la società di trasporto spaziale creata da Elon Musk, il fondatore di Tesla. Il nome del primo privato che viaggerà a bordo del Big Falcon Rocket è il miliardario e collezionista d’arte Yusaku Maezawa, 42 anni, Ceo di Zozo, società di moda che vende i suoi prodotti online ed è la diciottesima persona più ricca del Paese con una fortuna di 3 miliardi di dollari. Nel viaggio potrebbe portare con sé anche una comitiva di otto artisti. Lo stesso Elon Musk, fondatore di SpaceX, potrebbe unirsi al viaggio.Per questo privilegio ha pagato una somma di denaro che non è stata resa pubblica, mentre «il viaggio sarà gratis per gli artisti», ha detto lo stesso Musk. «Sin da quando ero bambino, ho amato la Luna e raggiungerla è il sogno della mia vita», ha osservato Maezawa durante la conferenza stampa nel quartier generale di SpaceX a Hawthorne, in California.