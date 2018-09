Milano, voleva proteggere le sue bimbe. Mamma travolta e uccisa in A8

di Redazione

L’istinto materno le è stato fatale. Era stata tamponata in autostrada, Barbara Fettolini, 38 anni, ma come prima reazione ha pensato all’incolumità delle sue bambine, di 1 e 5 anni, che viaggiavano con lei. Così è scesa per sistemare sulla carreggiata il triangolo di segnalazione. Ma è stata travolta e uccisa da un’auto che sopraggiungeva. E con lei sono state investite anche altre due persone: la conducente dell’auto che l’aveva tamponata, a sua volta scesa dall’auto, e un automobilista fermatosi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta martedì sera, sull’autostrada «dei Laghi», all’altezza dello svincolo di Rho Fiera Milano.

La Fettolini viaggiava in direzione di Milano, insieme alle sue bambine di uno e 5 anni, rimaste a loro volta lievemente ferite e ora ricoverate in osservazione all’ospedale Sacco. Sono invece gravi le condizioni della conducente dell’auto investitrice: una 37enne di Monza. La donna è in prognosi riservata. Secondo la ricostruzione della Polstrada, la Clio su cui viaggiavano la Fettolini e le sue bambine è stata tamponata dalla Peugeot guidata dalla 37enne. L’urto ha costretto la Clio ad un testacoda facendola finire in senso inverso sulla corsia di sorpasso. A quel punto, la Fettolini è scesa sulla carreggiata con l’intenzione di piazzare il triangolo. È scesa anche la conducente della Peugeot, ma solo dopo aver spostato la vettura sulla corsia di emergenza.

