di Guido Liberati

Non si placano le polemiche per la ricollocazione dei migranti della nave Diciotti, cento di loro presi in carico dai Vescovi italiani e ridistribuiti sul territorio nazionale. Dopo le vibranti proteste registrate a Rocca di Papa e a Milano, dove, venerdì scorso, era stata presa di mira la sede della Caritas, sabato anche a Pistoia, Vicenza, Ascoli e Taranto si sono registrare manifestazioni di protesta contro l’accoglienza ai profughi.

Migranti della Diciotti, striscione di protesta

Nelle ultime ore, ha fatto scalpore lo striscione con la scritta «Teorema solidarietà: Diciotti = 4×35 €», che è stato esposto la notte scorsa in uno dei lati del Duomo di Malo, in polemica contro il possibile arrivo di alcuni migranti della nave Diciotti, come annunciato dal Vescovo di Vicenza, che ha dato la propria disponibilità ad ospitare quattro di loro.

L’annuncio del presidente della Caritas fa discutere

A incendiare gli animi c’è anche la notizia, rimbalzata sui social, di chi “pagherà” il sostentamento dei cento migranti presi in carico dalla Cei. Come ha spiegato don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, «l’intera operazione sarà coperta integralmente dai fondi 8xmille messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana, e si pone in continuità con un programma consolidato di accoglienza diffusa con cui la Chiesa Italiana ha fatto suo l’appello del Papa, accogliendo negli ultimi tre anni oltre 26mila migranti, spesso in famiglie e parrocchie, come dimostra anche l’esperienza del progetto “Protetto. Rifugiato a casa mia” e dei corridoi umanitari». E proprio il fatto che la donazione effettuata dai contribuenti italiani venga impiegata per l’accoglienza ha movimentato i commenti sui Social.

Dall’8×1000 un miliardo alla Chiesa italiana

Nel maggio scorso è stato reso ufficiale il contributo di quest’anno per la Chiesa cattolica da parte degli italiani. Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la somma relativa all’otto per mille dell’Irpef assegnata alla Chiesa Cattolica per il 2018 risulta pari ad euro 997.973.199. Poco meno di un miliardo di euro. Parte di questa somma verrà quindi impiegata per migranti e richiedenti asilo sul territorio italiano.