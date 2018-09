«Mi fa schifo vedere i gay che si baciano». Bufera su uno speaker radiofonico

di Robert Perdicchi

«Vedere due uomini che si baciano mi fa schifo». Una frase forte ma sincera, quella pronunciata dallo speaker radiofonico Roberto Marchetti nel corso del programma “Morning Show” di Radio Globo, tra i partner del Roma Pride. Tanto che gli organizzatori della celebre manifestazione per i diritti Lgbt hanno già annunciato l’intenzione di interrompere “qualsiasi possibile partnership” con l’emittente radiofonica romana. «Abbiamo chiesto ufficialmente spiegazioni all’azienda e non mancheremo di agire in ogni modo possibile per tutelare, come abbiamo sempre fatto, il nome e i 25 anni di storia del Roma Pride – scrivono su Facebook gli attivisti del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli – il Pride non è, infatti, un taxi su cui farsi un giro o un menù la carte da cui scegliere quello che più aggrada, ma una manifestazione politica con rivendicazioni e valori ben chiari e in cui, chiaramente, non c’è più posto per loro».

Marchetti per non retrocede di un passo. Redarguito durante una puntata della sua trasmissione radiofonica da una ascoltatrice, lo speaker ha ribadito la sua posizione: «Chi l’ha detto che non lo posso dire? Qui non diamo nessun messaggio, non è un programma educativo, io personalmente nel momento in cui vedo due uomini che si baciano, probabilmente perché mi immedesimo nella scena che vedo, provo un senso di ribrezzo».

Intanto sui social decine di utenti hanno manifestato la propria indignazione. «Che schifo gli omofobi in radio», «Non vi ascolterò mai più», «Caso inaccettabile di intolleranza e omofobia», «Vi siete fatti una bella pubblicità….complimenti….Italia del Medioevo», si legge tra i vari commenti condivisi sulla bacheca Facebook di Radio Globo. L’emittente, dal canto suo, utilizzando l’hashtag #senzacensura, propone “microfoni aperti”, una sorta di “rubrica” in cui Marchetti sarà “pronto a rispondere a tutte le vostre telefonate”.