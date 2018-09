Meteo, temporali in arrivo, ma l’anticiclone africano non demorde: il caldo estivo insiste

di Redazione

Meteo, temporali in arrivo, caldo estivo. Insomma, perturbazioni e anticiclone africano in azione, pronti a passarsi la staffetta: questo preannunciano le previsioni del tempo per i prossimi giorni, e di questa ennesima stravaganza climatica toccherà tener conto e farsi carico in settimana, fino al weekend almeno. L’alta pressione che ha fatto ritornare a tutti gli effetti l’estate, si prenderà una piccola pausa tra giovedì e venerdì, per poi ritornare più forte che mai.

Meteo, temporali in arrivo, poi ancora caldo estivo

E allora, il team del sito www.iLMeteo.it comunica che tra giovedì e venerdì una debole perturbazione atlantica causerà un aumento deciso della nuvolosità al Centro-Nord e anche qualche temporale, soprattutto in Sardegna, sull’arco alpino, sugli Appennini e infine al Nordest venerdì. Nel corso del weekend la pressione tornerà ad aumentare su tutte le regioni, e sia sabato, sia domenica, il sole tornerà a prevalere su tutte le regioni, salvo occasionali addensamenti sui rilievi, ma con rare precipitazioni. Temperature di nuovo in aumento dopo il temporaneo calo dovuto al passaggio perturbato. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa dunque che l’estate non sembra aver voglia di abbandonare l’Italia, infatti anche nella prossima settimana l’anticiclone africano continuerà a dominare il nostro Paese portando giornate soleggiate e con temperature sopra la media del periodo di 3-5°C.