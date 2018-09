Mentana caustico su La7: i rapporti tra Salvini e Di Maio? Ormai siamo al test di gravidanza

di Giulia Melodia

Tra gaffe involontarie e motti di spirito, da Facebook come in onda – specie dove è di casa: su La 7 – una cosa è certa: Mentana non le manda proprio a dire, anche se alcune volte con ironia, altre con accenti più caustici, altre ancora con un sarcasmo non sempre digeribile. Fatto sta comunque, che nel caso della battuta improvvisata ieri nel salotto di Tagadà, ospite di Tiziana Panella, sul rapporto tra i due vicepremier, Salvini e Di Maio, il direttore del tg del La 7, ha improvvisato per puro amore di battuta un siparietto divertente –per quanto irriverente – con cui ha strappato un sorriso di gusto a conduttrice e pubblico in studio. «A che punto stanno i rapporti tra i due?», chiede “sorniona” la Panella; e prontamente Mentana risponde: «Ah bè, oggi siamo vicini al test di gravidanza»…

Sullo sfondo nel Led che campeggia alle spalle della conduttrice e di fronte all’ospite di turno, si staglia l’immagine del murale che pochi giorni dopo le elezioni del 4 marzo a Roma era comparso su un muro nei pressi del Parlamento e che ritraeva Matteo Salvini e Luigi Di Maio mentre si baciavano. Facile l’aggancio per il direttore del TgLa7 che ipotizzando un rapporto ormai più concreto e progettuale tra i leader di Lega e Movimento 5 Stelle, e ironizzandoci su, accoglie l’assist lanciato con la sua domanda insidiosa dalla Panella e ne approfitta per sferrare il tiro dritto in porta. Poi, archiviata la gag, torna serio e argomenta: «Il vero asse è il rapporto personale di fiducia tra Di Maio e Salvini; certo poi – conclude Mentana tornando a schermarsi dietro un’altra battuta – come succede anche ai grandi amori, può succedere che un giorno volino i piatti»…