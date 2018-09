Mentana arruola la Gabanelli nella sua squadra. “Dataroom” approda al Tg de la7

di Redazione

«Da stasera ogni lunedì una pagina del tg con Milena Gabanelli». Ad annunciare la new entry nella squadra de la7 dell’ex giornalista Rai con un post su Facebook è il direttore del Tg, Enrico Mentana, che ha in mente una rivisitazione della rubrica Dataroom della giornalista . La Gabanelli, autrice di inchieste giornalistiche che hanno scoperchiato verità scomode, dopo l’addio a Report, infatti ha datto vita alla rubrica Dataroom sul sito del Corriere della Sera. L’arruolamento della giornalista conferma la sinergia, tra le due testate, all’ombra della comune proprietà, quella del tycoon piemontese Urbano Cairo. Si può leggere così l’approdo della Gabanelli al Tg diretto da Enrico Mentana dato che nel palinsesto del tg da questa sera comparirà “Dataroom”, la rubrica di data journalism della giornalista: inchieste e approfondimenti per spiegare i fatti con l’ausilio di dati e nuove tecnologie, realizzata dalla ex conduttrice e autrice di Report per il Corsera online. «Mentana ha pensato di riprendere per il tg il mio Dataroom del lunedì. Stasera lo manderà in onda poi mi farà due domande sul tema affrontato» ha confermato la Gabanelli.