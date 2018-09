Meloni: “Ridicolo agitare lo spread dopo quanto accadde nel 2011” (video)

di Gabriele Alberti

Basta alibi, basta truffe. Lo spread è sulla bocca di tutti. “Possibile che dopo quanto successo nel 2011 ancora dobbiamo allarmarci per lo spread?”, scrive Giorgia Meloni su Facebook. La Meloni pubblica anche il video tratto dalla puntata di Stasera Italia in cui si è scontrata con il tifoso anti-italiano di turno. Bel botta e risposta tra Giorgia Meloni e l’economista della Stampa Federico Geremicca: si parlava di economia, di spread e di tempesta finanziaria in arrivo, come si augura chi tifa contro l’Italia in Europa solo per mettere in croce il governo. Da quando Fitch ha espresso parere negativo sull’Italia è un tiro al piccione continuo contro il governo. Ma la leader di FdI si spazientisce giustamente a sentire i soliti alibi agitati ad arte: “Io non guardo lo spread“. Certo, risponde l’economista, “perché va male”. Allora parte la controffensiva: “No, guardi, per me non è mai stato un indizio determinate, da sempre. Neanche quando andava bene. Lo affermavo quando eravamo al governo con il centrodestra, lo affermavo con Renzi, lo affermo ora: i fondamentali dell’economia non dipendono dallo spread, che è un’operazione finaziaria”. Geremicca tenta di intimidirla, toccando un campo minato e spiegando che “non è lo spread che fa cadere i governi”.

“Coosa! nel 2011 il governo di centrodestra fu fatto cadere proprio per lo spred”, incalza la Meloni, rinfrescando la memoria a Geremicca sul golpe bianco che disarcionò Berlusconi. Geremicca, non sapendo che ribattere, si fa del male: “Allora, onorevole Meloni, se lei pensa che nel 2011 ci fu un golpe finanziario mi dia un indizio” . Assist preso al volo. “Lo spread arrivò non perché i fondamentali dell’economia andassero male, ma perché una banca tedesca senza ragione vendette titoli italiani, un’ operazione finaziaria voluta, che naturalmente alterò i mercati finaziari”. Il conduttore, vista la male parata, dice che così può bastare.