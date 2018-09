Meloni presenta Atreju 2018: «Fico ci sarà, lui si confronta. Invece Renzi…» (video)

di Priscilla Del Ninno

Due skyline a confronto nel manifesto di Atreju, due prototipi di Europa “contro”, al centro della kermesse della destra italiana giunta quest’anno al 21esimo anno di età o, come ironizzato nella campagna social della storica manifestazione, che con sommo stupore di Fiano ha già superato il “ventennio”. Scherzi a parte, su cui ha strappato un sorriso la madrina di Atreju, Giorgia Meloni che, accanto al presidente di Gioventù Nazionale (movimento giovanile di FdI, ndr), Fabio Roscani, ha illustrato lo spirito che, anche stavolta, anima gli appuntamenti in calendario della fitta tre giorni di dibattiti, interviste, incontri, mostre e concerti, che caratterizzeranno la rassegna politico-culturale più longeva al via da venerdì 21 settembre nella suggestiva location dell’isola Tiberina.

Atreju 2018, l’anno di “Europa contro Europa”

Il nemico subdolo che attacca e minaccia il futuro contro cui Atreju è chiamato a combattere stavolta per quest’edizione della kermesse è un’Europa bifronte: da un lato, allora, la realtà geo-politica dal volto tradizionale, l’Europa dei popoli e delle nazioni; il continente che mette al centro l’identità storico-religiosa e culturale e la sovranità; dall’altro, l’Europa dell’Unione, quella tecnocratica ed elitaria, dominata dalla finanza e dagli interessi delle lobby, o per dirla con le parole della stessa leader di Fratelli d’Italia, «l’Europa delle speculazioni che piegano i diritti dei tanti all’interesse dei pochi». Una contrapposizione stilizzata iconograficamente nei due skyline del logo di Atreju – quello con i profili stilizzati della Basilica di San Pietro, di una torre tipica medievale, della colonna con la vittoria alata presente in alcune capitali europee; e quello che gli fa da contraltare in basso, con i tratti degli edifici moderni che ospitano le istituzioni europee a Bruxelles, Strasburgo e Francoforte – e ribadita nella scelta simbolico della location che ospiterà la 21esima edizione della rassegna: l’isola Tiberina, con al centro il Tevere, sulle cui sponde è nata Roma, e sulla quale sorge la Basilica di San Bartolomeo, santuario dei nuovi martiri cristiani e testimoni della fede del XX e XXI secolo. Insomma, uno scontro tra le due anime del vecchio continente che, riecheggia a ogni evento in programma e che, ricorda la stessa Meloni, vedremo consumarsi e arrivare all’apice alle prossime elezioni europee di primavera e che dovrà contibuire a delineare il ruolo dell’Italia nello scenario europeo.

Atreju 2018, gli ospiti e il programma in pillole

Tre giorni di manifestazione, oltre 70 tra ospiti e relatori, 5 presentazioni di libri, il riconoscimento di 3 premi, l’allestimento di 3 mostre, concerti serali, oltre 200 volontari provenienti dalla Sicilia all’Alto Adige, da ogni parte della Penisola e in rappresentanza di quella che il presidente di Gioventù nazionale, Fabio Roscani, ha definito «l’Italia migliore» quella che, tra «militanti e appassionati» lavora e discute per il riscatto del Belpaese. vediamo allora, scorrendo rapidamente il programma della kermesse, gli appuntamenti in agenda. Appuntamenti che vedranno tra gli ospiti all’Isola Tiberina protagonista del centrodestra e avversari politici, quelli come il segretario del Pd Martina e il presidente della Camera Fico che, al contrario di Renzi – ha rimarcato Giorgia Meloni – invitato per 5 anni e mai pervenuto, o come altri esponenti grillini che hanno declinato l’invito, saliranno sul palco di Atreju per confrontarsi e dire la loro.