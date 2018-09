Meloni: “L’Italia ha bisogno di un grande partito conservatore e sovranista”

di Stefania Campitelli

“Siamo pronti per ricostruire il centrodestra”, non un’operazione di restyling pre-elettorale ma la fondazione di un grande movimento “conservatore e sovranista” che metta al primo posto la patria e l’identità. E che possa strappare la Lega all’abbraccio con i grillini. Da Atreju Giorgia Meloni lancia un nuovo appello per rifondare la coalizione dispersa in tanti rivoli all’insegna dell’identità e della sovranità. “Il centrodestra non deve essere riassemblato, ma ricostruito – ha detto la leader di Fratelli d’Italia tra gli applausi – perché la nostra nazione ha bisogno di un grande partito conservatore e sovranista che metta in cima l’interesse nazionale degli italiani e non gli interessi delle élite. “E noi siamo pronti anche ad allargare i nostri confini, a metterci in gioco, a ripensarci, a rivedere tutto, se è necessario per raggiungere l’obiettivo”. La leader di Fratelli d’Italia, nell’intervento conclusivo della tre giorni all’isola Tiberina, ha anche confermato l’adesione a Movement di Steve Bannon, l’ex spin doctor di Donald Trump star della seconda giornata di Atreju, per mettere in rete tutte le forze politiche che all’egemonia della banche e della grande finanza contrappongono la sovranità popolare e gli interessi nazionali.

Meloni: siamo pronti ad aderire a The Movement

“Non siamo soli, le nostre idee sono molto condivise. Siamo in tanti e per questo proporrò alla assemblea nazionale di aderire a The Movementè disposta a mettersi in discussione per dare “una casa e una causa a chi condivide le nostre idee e non si sente rappresentato dalla Lega. Già alle prossime europee siamo pronti ad aprire le nostre liste a chi condivide il nostro programma per fondare qualcosa di nuovo che abbia un leader scelto con le primarie”.

Nessuna fusione con la Lega

“Non ci saranno fusioni con la Lega, il nostro sarà un movimento alleato ma distinto dal partito di Matteo Salvini. La Lega è solo a tratti sovranista e deve decidere tra la patria e le patrie perché il modello catalano rischia di portare alla disintegrazione dello Stato nazionale”. Passaggio molto gradito dalla sala stracolma. Ma quali gli strumenti per vincere una battaglia così grande? La Meloni non si sottrae alle provocazioni di Vittorio Sgarbi: “A quella testa di rapa che ogni volta mi insulta tutti gli ospiti dico che dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo, il mio appello non va solo alla destra ma a chi si definisce un liberale, un patriota o semplicemente un italiano. Lancio un appello deciso a due uomini straordinari che sono stati ospita ad Atreju, Nello Musumeci e Giovanni Toti che stanno rivoluzionando il territorio in Sicilia e in Liguria. Penso alle tante esperienze civiche, ai sindaci, alle tante realtà che non si sentono rappresentati dalla Lega, a loro dico “costruiamo insieme un grande movimento dei conservatori e dei sovranisti”. Non manca qualche stoccata all’amico Salvini con il quale Fratelli d’Italia ha fatto tante battaglie comuni ma al quale rimprovera di avere messo in piedi un governo posticcio fatto dopo le elezioni con chi fino al giorno prima volavano insulti.

Il centrodestra non va riassemblato

Contenta dell’incontro a tre di giovedì con Berlusconi e Salvini, la Meloni chiarisce che non basta un’alleanza eletorale perché il centrodestra non può solo essere riassemblato ma rifondato. Ma ce n’è anche per Antonio Tajani che ha utilizzato parole molto dure nei confronti di Steve Bannon e non ha partecipato al dibattito previsto alla festa.