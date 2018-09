Meloni contro i grillini: “Assurdo brindare per aver firmato cambiali…” (video)

di Leo Malaspina

Il monito di Mattarella, le sceneggiate dal balcone dei grillini, i rischi dell’indebitamento. Di tutto ciò ha parlato, a “Stasera Italia”, su Rete4, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che chiede al governo giallo-verde garanzie su come saranno spesi i soldi “ottenuti grazie alla firma di cambiali”. “Sono rimasta colpita dalle bottiglie di champagne stappate a Palazzo Chigi dai grillini, ricordiamo che si parla di soldi che non ci sono, non sono stati trovati, sono paragonabili a delle cambiali…”. Ecco il video tratto dalla pagina Fb di Giorgia Meloni.