Meloni: “Con la doppia cittadinanza agli altoatesini, l’Austria compie un’annessione”

di Carlo Marini

«L’Austria vuole concedere la doppia cittadinanza agli altoatesini di lingua tedesca, e compiere così una annessione di fatto dell’Alto Adige. Ma l’Austria può al massimo decidere per la cittadinanza austriaca, non anche per quella italiana. Se Vienna vorrà andare avanti con questa idiota azione ostile contro l’Italia, Fratelli d’Italia chiederà che venga tolta la cittadinanza italiana a chi decide di prendere quella austriaca. Vediamo a chi converrà perdere lo status di minoranza linguistica per acquisire quella di straniero residente in Italia». È quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

L’Austria non smentisce l’indiscrezione di un quotidiano

Secondo un’indiscrezione del quotidiano Tiroler Tageszeitung, a Vienna sarebbe pronto il parere della commissione di esperti, composta da tecnici del ministero degli Interni e degli Esteri, in merito a un disegno di legge sulla concessione della doppia cittadinanza agli abitanti della provincia autonoma di Bolzano. La notizia è stata smentita dalla Fpoe, il partito della destra populista del vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache, che nega la possibilità di chiudere il progetto in tempi così brevi, ma tuttavia conferma che una decisione sul tema verrà presa entro la fine dell’anno: la Fpoe, d’altra parte, è sempre stata sostenitrice della doppia cittadinanza per i cittadini di madrelingua tedesca e ladina dell’Alto Adige. I sudtirolesi di lingua tedesca e ladina potranno votare per il Nationalrat, il parlamento austriaco. Il servizio civile scatterà invece solo se il neo cittadino ha la residenza in Austria, scrive il giornale. Lo stesso vale per le prestazioni sociali. Oltre alla dichiarazione durissima della presidente di Fratelli d’Italia, critiche sono arrivate anche dalla coordinatrice regionale di Forza Italia, Michaela Biancofiore, mentre l’opposizione di lingua tedesca a Bolzano ha commentato in maniera entusiastica.