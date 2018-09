Meloni avverte Salvini: «I mercati minacceranno l’Italia per spaventare la gente»

di Augusta Cesari

«La Lega stia attenta, difenda gli elettori di centrodestra». In una intervista a tutto campo al quotidiano Libero la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha avvisato Matteo Salvini: non farti trascinare a sinistra dal M5S, i nostri elettori non perdonerebbero. Questo il senso dell’avviso al ministro dell’Interno Salvini che si snoda attorno a un punto nevralgico del patto di governo: il taglio delle tasse per dare copertura finanziaria al reddito di cittadinanza. Un punto che la Meloni ha sempre biasimato. «Noi – ha spiegato – siamo lì per consentire che il centrodestra abbia i voti per poter governare senza dover fare accordi con gente distante anni luce dalle nostre idee e questo può accadere solo rafforzando Fratelli d’Italia».

La questione del reddito di cittadinanza – spiega la Meloni che tra qualche giorno darà il via alla manifestazione di Atreju – potrebbe essere in qualche modo il frutto di un baratto: «Temo che, avendo il M5S seguito Salvini sull’immigrazione, in contraddizione con quello che aveva sempre detto il movimento, ora i grillini vogliano passare all’incasso sui temi economici, come hanno già fatto col reddito di dignità, al quale Salvini non si è opposto». Un provvedimento, dice Giorgia Meloni, che ricorda il peggior sindacalismo degli anni ’70». Per la Meloni i grillini hanno «la stessa mentalità della sinistra. Non guardano alle prossime generazioni ma solo alla prossima campagna elettorale – ha continuato – le loro promesse sul reddito di cittadinanza mi ricordano, in peggio, i bonus di Renzi. Ora vogliono sforare i parametri e aumentare il debito, senza dire che poi lo pagheranno i nostri figli».

L’appuntamento fondamentale che si profila sull’orizzonte politico saranno le elezioni europee della prossima primavera, il momento della verità: «Saranno una sorta di attacco a Fort Alamo, con il palazzo asserragliato nel tentativo di difendere i propri interessi e noi sovranisti all’ assalto dell’euroburocrazia che difende speculatori e affaristi». Per questo occorre procedere ranghi compatti fino a quel traguardo, infatti, spiega, potrebbe accadere di tutto.

Da oggi al maggio dell’anno prossimo, quando appunto gli europei saranno chiamati a rinnovare il Parlamento europeo, la Meloni si aspetta di tutto, anche un attacco sui mercati finanziari. «Minacceranno l’Italia e la attaccheranno per spaventare l’elettorato più moderato e convincerlo a non cambiare», ha argomentato la Meloni senza, però, escludere la possibilità di un’uscita dall’Unione europea. «Se siamo un problema, sono pronta a togliere il disturbo. Non ho più paura di uscire dalla Ue di quanto non ne abbia di restarci». Non nasconde i punti di frizione tra Lega e M5S, ma dice: «Io tifo per l’Italia anche se sono all’opposizione e mi auguro che il governo faccia bene, però è evidente che certi nodi stanno venendo al pettine, le lune di miele non durano all’infinito. Noi siamo lì per consentire che il centrodestra abbia i voti per governare senza dover fare accordo con gente distante anni luce dalle nostre idee. E questo può avvenire solo rafforzando Fratelli d’Italia».