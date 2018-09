Meloni a Foa: “Regalaci una fiction sugli eroi della I guerra mondiale”

di Alessandra Danieli

Dal palco di Atreju, al termine della tre giorni nella cornice suggestiva dell’isola Tiberina, Giorgia Meloni lancia un appello al nuovo presidente della Rai appena eletto, Marcello Foa, dal quale – dice la leader di Fratelli d’Italia – “ci aspettiamo un cambio culturale”. “La Rai – incalza la Meloni dal palco – invece del solito pippone sui migranti faccia una bella fiction sugli eroi della prima guerra mondiale. E il 4 novembre – aggiunge la leader di Fratelli d’Italia – esponiamo un tricolore a ogni finestra come omaggio a chi sul Piave o sul Grappa diede dimostrazione fisica di cosa vuol dire non passa lo straniero”. Un segnale importante, anche un monito – aggiunge la Meloni – “a chi oggi pensa che non si debba alzare la testa o che si debba essere sottomessi. Racconteremo quel giorno come si difende la sovranità e l’identità di questa nazione straordinaria”.