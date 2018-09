Meloni a #Cartabianca, siparietto con Corona: «Le auguro di andare al governo e …» (video)

di Gabriele Alberti

Giorgia Meloni protagonista di un’ampia intervista da Bianca Berlinguer su Rai 3 a #Cartabianca, oltre ad essere protagonista di un esilarante siparietto con l’ineffabile Mauro Corona. Il filosofo, l’uomo della montagna, prima di congedarsi è stato coinvolto dalla conduttrice su un giudizio riguardo la leader di Fratelli d’Italia. La Berlinguer le ha chiesto se secondo lui la Meloni avesse fatto male a suo tempo a non lasciarsi coinvolgere nel governo Lega-M5S. Corona risponde sincero che sì, «ha fatto male perché avrebbe potuto dire la sua», mostrando rispetto e stima, cosa inusuale per Corona che spesso deborda con insulti verso ospiti prestigiosi, noncurante dello stile. Anzi, ha anche chiesto alla Meloni di occuparsi di un problema pratico di cui nessuno si occupa:

Corona a Meloni: «Le auguro di andare al governo»

«Le auguro di andare al governo e sburocratizzare tutto». La querelle riguarda i controlli della velocità su un rettilineo che chi lavora in fabbrica nelle sue terre deve percorre. E lì fioccano multe, inorridisce Corona: «800 euro di multa per andare a lavorare a 600 euro al mese. Faccia qualcosa», dice alla Meloni. Concorda. «La verrò a trovare». L’intervista da non perdere: la Meloni ha parlato della sua «opposzione patriottica», di lavoro e migrazioni.