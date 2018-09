Mauro Mazza presenta alla Fondazione An il suo libro su Bergoglio

di Redazione

Lunedì, 1° ottobre, alle ore 17.30, a Roma, alla sala convegni della Fondazione An, via della Scrofa 43, sarà presentato il libro di Mauro Mazza Bergoglio e pregiudizio (Pagine, pp.210, € 18). L’incontro è organizzato dal Cenacolo degli intellettuali irregolari. Con l’autore ne parleranno Gennaro Malgieri, Aldo Di Lello e Carlo Cozzi. Il libro, che parla dei primi cinque anni del pontificato di Papa Francesco, è stato scritto sulla base originaria di articoli, riflessioni e appunti d’occasione, interventi giornalistici o spunti personali che l’autore ha successivamente assemblati o, più spesso, ampliati, modificati, rielaborati e riscritti. Nessun Papa è stato applaudito come Bergoglio dal mondo esterno ed estraneo al cattolicesimo. Ma nessuno come lui è stato contestato all’interno della Chiesa. Da questa contraddizione prende le mosse Bergoglio e pregiudizio: un bilancio a cinque anni dall’elezione del cardinale argentino dopo le dimissioni di Benedetto XVI. Mauro Mazza è giornalista e scrittore. In Rai ha diretto il Tg2, Raiuno e Raisport. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui Teologia e psichiatria, un singolare sodalizio, I Ragazzi di via Milano e Vent’anni e una notte. Ha scritto due romanzi: L’Albero del Mondo (premio Acqui Storia 2012) e Il destino del papa russo (premio Riviera delle Palme 2016).