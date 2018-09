Mattarella va in pressing sul governo: «Conti in ordine indispensabili»

di Corrado Vitale

Continua il pressing di istituzioni e poteri sul governo affinché l’esecutivo riduca il deficit del 2,4% inserito nella manovra appena decisa a Palazzo Chigi. A condurre la pressione è oggi Sergio Mattarella. “La Costituzione italiana, la nostra Costituzione, all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci”. Il presidente della Repubblica lo ha detto mentre riceveva al Quirinale i partecipanti all’iniziativa Sulle ali della libertà. Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana . “Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro”, ha sottolineato il capo dello Stato.

A stretto giro è arrivata la risposta (lievemente beffarda) di Matteo Salvini: “La Costituzione impedisce forse di cambiare la legge Fornero, di ridurre le tasse alle Partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e pompieri, di aiutare i giovani a trovare un lavoro? Non mi pare”. E la stoccata: “Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall’Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico (giunto ai suoi massimi storici), finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Con equilibrio, con orgoglio e con coraggio. Prima gli italiani, si passa dalle parole ai fatti!”, Il barometro dei Palazzi segnala tempeste in arrivo. Ma la vera bordata arriva dopo: “Abbiamo fatto una manovra che investe soldi per chi di soldi non ne vede da molti anni: giovani, pensionati, le pensioni di invalidità. E se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Il vicepremier lo dice intervenendo ad una manifestazione a Roma.