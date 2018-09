Mattarella difende la Ue e sul web piovono critiche: “Sei come Napolitano”

di Guido Liberati

«Una casa comune solida e ben gestita costituisce il più efficace antidoto contro antistoriche spinte dissociative». Così il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che torna oggi a parlare in difesa dell’Europa e del futuro dell’Unione europea in un messaggio di saluto al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Europa, quindi, come una «casa comune», che per il presidente della Repubblica è «quanto chiede la società civile dei Paesi europei: più sicurezza, in un contesto internazionale così profondamente perturbato, più equità, più condivisione delle responsabilità». Nel lungo messaggio, il presidente sostiene invita «a un coerente sforzo e concorso collettivo, che sappia durevolmente legittimare la ragion d’essere profonda dell’appartenenza all’Ue, che va ben oltre la semplice partita del dare/avere». Per Mattarella, non bisogna fermarsi alla mera questione dei conti, per quanto riguarda la questione migratoria, «occorrono ambizioni all’altezza dei tempi e delle sfide».

Leggi il messaggio integrale del presidente Mattarella

Il messaggio del presidente della Repubblica, pur ricco di auspici e di buoni propositi, sul web non è stato accolto nel migliore dei modi. Siamo andati su Twitter e il verdetto è un severo pollice verso. Prendiamo il commento di Siberian Cat, che rispecchia la posizione di tanti altri: «Ci risiamo ….. per i tedeschi però il dare/avere importanza ce l’ha eccome. Il sovranismo tedesco è autorizzato ? Mattarella per chi tieni? Per l’Italia o per una fantomatica Europa unita che non è mai esistita ?»

Pioggia di tweet contro Mattarella: sono tutti troll russi?

Andando sul filtratissimo account del Quirinale non va meglio. Sparuti commenti pubblici, pressoché tutti contro il messaggio. C’è chi ricorre al sarcasmo. «Sembra di sentire Radio Londra durante la II guerra…. Il pulcino è nel nido…. La nonna ha fatto la torta», commenta icastico Ugli. Più feroce il commento di Sabeau che ricorda a Mattarella che il primo interesse di un presidente della Repubblica italiano dovrebbe essere il popolo italiano. Per poi concludere: «Siamo esasperati e ci siamo espressi chiaramente alle elezioni di marzo». Alessandro Lodi, con il logo del guerriero di Pontida, taglia corto: «Se la collaborazione ottenuta fino a oggi dall’Europa, è la conferma che la Ue non esiste». Ma se sull’account ufficiale del Quirinale i commenti, seppur critici, sono molto soft, basta andare sull’account di Sky, che riporta il messaggio del Capo dello Stato, per respirare il clima effervescente. «Se siamo in democrazia lo dovrebbe decidere il popolo se uscire o no, non slogan del presidente…», commenta Massimiliano Tommasi. «Il presidente della repubblica non deve fare politica!», attacca Stefano. Mentre Marco Villani evoca il suo predecessore: «È un Napolitano con più capelli. Non è cambiato niente». E a proposito delle istanze sovraniste, per Mattarella antistoriche, Piero Ausilio Masterclass chiede: «Antistoriche in quale storia?». Decisamente impaziente un altro follower: «Quando si vota il prossimo presidente della Repubblica?» Come mero dato statistico, sono 43 i commenti al tweet di Skytg24, ma in favore di Mattarella se ne registrano solo un paio. Per il resto sono critiche che rasentano il villipendio e che ovviamente non possiamo riportare. Saranno tutti troll russi?