Mattarella contro Salvini: «I politici non sono al di sopra della legge»

di Corrado Vitale

Come capo dello Stato, non dovrebbe intervenire nel conflitto, tutto politico, tra Salvini e i giudici, i quali, in questi ultimi giorni lo hanno, prima, indagato per sequestro di persona a proposito del caso Diciotti e, poi, gli hanno creato non pochi problemi decretando il sequestro dei conti della Lega. Mattaralla invece interviene nella querelle. E anche in modo pesante, visto che le sue parole sono potentemente sbilanciate in favore dei giudici “Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Il rispetto delle regole è rispetto della democrazia”. Il capo dello Stato dice queste cose alla cerimonia del centenario della nascita di Oscar Luigi Scalfaro. La vicenda Salvini-giudici in questi ultimissimi giorni era sembrata attenuarsi, anche per effetto delle più concilianti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio. Ora invece la situazione torna incandescente. Primo con Di Battista. E ora con Mattarella.