Marò, ricomincia il calvario. L’Italia impedisca nuove sofferenze ai suoi soldati

di Carmine Crocco

Marò, ricomincia il calvario. Il 22 ottobre si aprirà infatti davanti ai giudici dell’Aja l’arbitrato per stabilire chi tra Italia e India dovrà giudicare i militari che il procuratore dello Stato indiano del Kerala ritiene responsabili della morte di due pescatori . Speriamo che questa volta l’Italia difenda con energia gli interessi dei nostri soldati e impedisca che il loro vicenda sia strumentalizzata politicamente dagli indiani e che nuove, ingiuste sofferenze i due Marò patiscano in futuro.

In vista del’abitrato, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono stati incontri questa mattina dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta. “Il 15 febbraio del 2012 – si legge in una nota del minstro- è un giorno che va tenuto bene a mente, perché è il giorno in cui inizia il calvario dei nostri due Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Dopo quasi 7 anni la loro storia non è ancora finita. Il 22 ottobre si aprirà davanti ai giudici dell’Aja l’arbitrato per stabilire chi tra Italia e India dovrà giudicare i militari. Oggi li ho incontrati, separatamente come previsto, per esprimergli non solo la vicinanza di questo governo, ma di tutto il Paese, perché in questi casi occorre che tutte le forze politiche e civili, indistintamente, si mostrino unite e compatte intorno ai nostri due fucilieri di Marina!”. Speriamo che non siano soltanto parole.