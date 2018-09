Manovra, Salvini: flat tax e legge Fornero? Qualcosa ci sarà, ma non tutto…

di Redazione

Nella prossima manovra ci sarà “l’avvio di quello che ci siamo impegnati a fare nei prossimi cinque anni, non ci sarà tutta la Flat tax, il reddito di cittadinanza e l’intervento sulla legge Fornero”. Lo dice Matteo Salvini, intervistato da Maria Latella a ’24Mattino’ su Radio 24.

Il leader della Lega ha spiegato: “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse”. Proseguendo, Salvini si è scagliato contro i mercati: “Dubbi dei mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale. In passato il Pd ha fatto quello che diceva l’Europa e gli italiani non stanno meglio e c’è più debito. Io voglio fare spesa utile, spero che rientri nei canoni europei”.

Sui vincoli imposti dall’Europa e sul possibile sforamento del tetto del 3% difeso dal ministro dell’Economia Tria, Salvini aveva già fornito una risposta: “Lo sfioreremo, senza superarlo”.

Di flat tax ha parlato anche il sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, intervenuto a ‘La Piazza’ – la tre giorni di dibattiti organizzata dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica. “La flat tax la realizzeremo in due esercizi a partire già dal prossimo anno” chiarisce il sottosegretario dettando l’agenda della sua rivoluzione fiscale. “Iniziamo dalle partite Iva e poi ci allargheremo alle famiglie” ha aggiunto. E la flat tax funzionerà secondo Siri “perché con la flat tax noi lavoriamo sulla domanda, facciamo cioè in modo che i cittadini, avendo più soldi in tasca, possano permettersi di fare più acquisti”. “Più soldi -ha evidenziato- significano più consumi, più consumi richiederanno da parte delle aziende più produzione per soddisfare quella maggiore domanda. E più produzione richiederà più occupazione e il circolo si ripeterà verso la crescita”.