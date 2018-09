Manovra, Moscovici avverte: pacta sunt servanda. Il governo replica: noi tiriamo avanti

di Redazione

La manovra di bilancio dell’Italia, per come si profila dalla Nota di aggiornamento al Def, “ora pare essere ‘fuori dalle strisce’ delle nostre regole comuni. È un bilancio in cui l’Italia, che ha un debito al 132%, sceglie l’espansione e il rilancio”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici, intervistato dalla tv francese Bfm. “Non ho niente contro gli italiani – ha continuato Moscovici – ma si possono benissimo fare delle misure sociali, riducendo il deficit. Come? Facendo delle scelte, tagliando spese che non sono efficaci, e ce ne sono. E aumentando le spese che preparano l’avvenire, che sono per la giustizia sociale. Non mi pronuncio sul contenuto del bilancio italiano, ma ci sono delle regole”. “L’Italia – ha proseguito Moscovici – è la culla della democrazia, ma c’è una frase latina che dice ‘pacta sunt servanda‘. Le regole vanno rispettate e non sono regole stupide: hanno un obiettivo comune a tutta la zona euro. Se il debito pubblico aumenta, allora creiamo una situazione instabile nel momento in cui la congiuntura cambia”.

Un intervento che sembra preludere a uno scontro tra l’Europa e il nostro Paese sulla manovra. Un rischio che Luigi Di Maio ha minimizzato: ”Considero l’intervento di Moscovici interlocutorio. Le preoccupazioni sono legittime ma il Governo si è impegnato a mantenere il 2,4% per tre anni e vi posso assicurare che ripagheremo il debito, e il debito scenderà”.

“Ci sono delle regole – prosegue Moscovici nella sua intervista – le regole devono fare in modo che il debito pubblico non aumenti. Dunque, ora ci sono delle procedure. Il 15 ottobre il bilancio italiano arriverà nel mio ufficio e i miei servizi lo valuteranno. E poi, dopo il 15 ottobre, risponderemo. Ci sono diverse possibilità: la prima è dire ok, va bene; la seconda è chiedere delle correzioni e la terza è che proprio non va, e il bilancio viene respinto. E’ una possibilità prevista dai testi, che non si è mai verificata”, ha sottolineato infine.

E se arrivasse da Bruxelles una bocciatura? Matteo Salvini non ha dubbi: “Noi tiriamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del paese – aggiunge – e per ridare fiducia, speranza, energia e lavoro. E quindi sono felice di quello che abbiamo fatto in questi quattro mesi e di quello che faremo nei prossimi quattro anni”.