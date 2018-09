Manovra, Berlusconi all’attacco: «State facendo male agli italiani»

di Mariano Folgori

In questi ultimi tempi ha diradato i suoi interventi nel dibattito politico. Ma, quando li fa, picchia duro. Berlusconi parte all’attacco della manovra appena approvata dal governo. Il Cav usa toni accorati e drammatici. «Rivolgerò un appello a questa maggioranza e a questo governo affinché cambino le cose che hanno deciso; perché sono cose che fanno male all’Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani».Il leader di Forza Italia lo dice ad Alessandro Poggi per Night tabloid in onda lunedì sera su Raidue. «Avete visto cosa è successo in borsa? Sui titoli di Stato? Andiamo tutti verso un impoverimento che non è logico. E soprattutto ci allontaniamo anche dall’Europa. E questo non può portare che male», ha spiegato il leader di Forza Italia.

Questo intervento di Berlusconi spezza il clima di distensione che pareva essersi instaurato tra FI e Lega dopo l’incontri di Arcore tra Salvini e il Cavaliere e dopo la conseguente nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. I nodi più intricati non sono stati evidentemente sciolti.