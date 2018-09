Magistratura democratica si scatena contro Salvini: «Vuole intimidirci»

di Elsa Corsini

Puntuale arriva il plotone d’esecuzione di Magistratura democratica. Bastano poche parole di Matteo Salvini a far saltare i nervi ai togati della corrente di sinistra della magistratura, che accusano il vicepremier leghista di eversione. Dopo la sentenza del tribunale del riesame sul sequestro dei beni del Carroccio, Salvini ha parlato di un «processo politico senza precedenti» nei confronti della Lega. «È chiaro – ha detto Salvini, pur dichiarandosi sereno – che cercano di metterci i bastoni fra le ruote. E l’accusa di sequestro di persona, e l’abuso d’ufficio, e il sequestro dei conti… mi sembra che si stia esagerando. È evidente che qualcuno non si rassegna al fatto che Salvini sia al governo». E ancora: «Dico solo agli amici della Procura di Genova che è perfettamente inutile andare in giro per l’Europa a cercare soldi che non ci sono…». Durissima la replica in stile militante di Md. «L’accusa alla magistratura di intervenire per scopi politici e di agire per ribaltare le scelte compiute democraticamente dagli elettori ha una portata eversiva, e realizza una grave interferenza rispetto all’esercizio delle prerogative che alla giurisdizione spettano a tutela dei diritti e della legalità», si legge nella nota diffusa dalla segretaria di Md Mariarosaria Guglielmi e il presidente Riccardo De Vito che accusano il ministro dell’Interno di usare «toni e contenuti intimidatori». Che si prepari una nuova ipotesi di reato da accollare al pericoloso vicepresidente del Consiglio?