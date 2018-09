Macron peggio di Hollande, sondaggio impietoso. E un altro ministro lo molla

di Alberto Consoli

Mentre il governo francese di Macron perde un altro pezzo – Laura Flessel, ministro dello Sport -una rilevazione pubblicata nelle scorse ore da Paris match svela impietosamente come il presidente francese sia apprezzato solo dal 31% dei propri compatrioti. Praticamente 3,1 francesi su dieci. Si tratta del tasso di impopolarità più basso dell’ultimo anno. Peggio di lui ha fatto solo Hollande, stigmatizza impietosamente Paris match. Cosa diranno i “macroniaini d’Italia”?

Macron più impopolare di Hollande

Il ministro dello Sport intanto ha annunciato le proprie dimissioni «per ragioni personali», allo scopo di riprendere «gli impegni passati» nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale. La sua uscita a sorpresa dall’esecutivo arriva una settimana dopo quella, altrettanto a sorpresa, del ministro dell’Ecologia Nicolas Hulot, che aveva lamentato di non aver potuto raggiungere i progressi sperati. Macron dovrebbe annunciare un rimpasto di governo, oltre che occuparsi di come mettere in crisi l’Italia e destabilizzare la Libia. Il tutto si consuma dopo lo scandalo Benalla. Non che l’indice di gradimento del francese tanto amato dalla nostra sinistra al caviale fosse alle stelle già agli albori, lo scorso anno, a tre mesi dall’insediamento all’Eliseo: apprezzato dal 40%, poco per essere stato appena eletto. Nel dettaglio del sondaggio, i francesi giudicano il proprio presidente deficitario quanto a vicinanza alle preoccupazioni dei cittadini e a politica economica. Quanto basta per una bocciatura. Il giudizio è migliore quando si tratta di valutare l’abilità nel difendere gli interessi della Francia nel mondo. E lì la proverbiale grandeur dei transalpini ha buon gioco. Ma questo conta poco.