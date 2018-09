Macerata, insulti e botte ai poliziotti: arrestato uno dei nigeriani feriti da Traini

di Leo Malaspina

Lo aveva detto, Luca Traini: «Mi pento di aver sparato alle donne ma quel posto era pieno di spacciatori». In effetti, a qualche mese di distanza da quel blitz xenofobo realizzato da Traini per “vendicare” lo stupro e l’uccisione di Pamela Mastropietro da parte di un gruppo di nigeriani, uno degli immigrati che era andato in televisione a denunciare la violenza razzista è stato arrestato dalla polizia. Il nigeriano Gideon Azeke ha reagito in modo violento a un controllo, botte e insulti ai poliziotti, poi ha ingoiato un involucro probabilmente contenente droga, come riferiscono i giornali locali. Azeke al momento è accusato al momento di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, non di spaccio. Alla questura di Macerata risultava già più volte segnalato, con precedenti proprio per spaccio. Un altro africano, un 40enne del Gambia, è stato invece fermato mentre si aggirava in zona Pace: anche lui ha dato in escandesi è ribellato al controllo. Dopo averlo immobilizzato, gli agenti gli hanno trovato addosso dosi di eroina. Anche lui è stato arrestato per spaccio e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.