M5S in calo, Di Maio furioso con i media: troppa enfasi a quel sondaggio

di Carmine Crocco

Non ci vuole proprio stare e se la prende con chi ha la sola colpa di fare il suo lavoro: pubblicare le notizie. Luigi Di Maio è furioso con i giornali che hanno riportato la notizia della strabiliante avanzata della Lega nei sondaggi e del contemporaneo calo del M5S. Se si votasse oggi, il partito di Salvini supererebbe di tre punti e mezzo il MoVimento di Giggino Di Maio. Cose che capitano nelle fasi calde della vita politica. Ma per Di Maio non se ne dovrebbe parlare. E il motivo di tanto fastidio è semplice: il vicepremier teme che il calo nei sondaggi possa dare ulteriore forza ai Di Battista ai Fico e a tutti quelli che gli fanno la fronda dentro il M5S.

E così Giggino prende spunto dall’undicesimo anniversario del primo Vaffa day per un attacco in piena regola ai media. “Stamattina – dice Di Maio su Facebook – volevo fare il punto di questi 11 anni… Oggi è l’8 settembre 2018… sono passati 11 anni dal primo Vaffa day... Con il quale è iniziato un percorso di cittadinanza attiva in Italia. Da quel giorno, che è stato il mio primo giorno nel movimento, è cambiato tutto nella nostra politica. Gli unici che non se ne sono accorti sono i media che ci continuano a trattare come 11 anni fa. Ci sottovalutano nei sondaggi… Basta scendiamo di un punto e tutti i giornali scrivono ‘M5S perde un punto’… Quando ottenevamo dei buoni risultati, diventavamo la sesta-settima notizia. Quando starnutiamo e non ci soffiamo il naso, diventiamo la prima notizia…”. Il vizio di attaccare la stampa quando le cose vanno male, i grillini di lotta e di governo, non lo perdono proprio.