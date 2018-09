L’ultima follia di Fabrizio Corona: la caduta dalla bici è rovinosa (video)

di Redazione

Ha postato il video su Instagram, ironizzando sulla sua figuraccia, scrivendo il commento “Quando cado, mi rialzo”. Fabrizio Corona è riuscito per l’ennesima volta a far parlare di sè. Nel filmato girato da un suo amico nel pomeriggio di venerdì 7 settembre, si vede l’ex paparazzo dei divi che circola in bicicletta su via Torino a Milano. Mentre pedala canticchia “Viva la libertà” e continua a fissare lo smartphone che lo inquadra. Una pedalata scomposta, la ruota che scivola sulle rotaie del tram e la caduta diventa davvero rovinosa. Un incidente che, fortunatamente per Corona, non ha avuto conseguenze. La sola conseguenza, per ora, un boom di visualizzazioni. E il video che è diventato in poche ore virale.