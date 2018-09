Lory del Santo diserta il GF Vip. Ma è pronta la sorpresa “acchiappa-ascolti”

di Bianca Conte

Lory Del Santo: è lei la grande assente della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip 3. È lei la concorrente che tutti aspettano di vedere varcare la famosa porta rossa. È lei che l’occhio rosso delle telecamere cerca affannosamente in questi giorni, da quando l’attrice ha rivelato di aver perso il suo secondo figlio, Loren, suicidatosi a seguito di una grave patologia. Ma lei non c’è. Non arriverà neppure dopo l’una e mezzo,a conclusione della diretta tv a Cinecittà: è la grande protagonista di cui tutti parlano, la cui presenza-assenza ha tenuto banco e continua a incuriosire telespettatori e addetti ai lavori.

Lory Del Santo, la grande assente della puntata d’esordio del Gf vip

Eppure era lei stata lei stessa, in un’intervista resa in esclusiva a Silvia Toffanin per Verissimo, a spiegare, argomentare e giustificare il perché della sua partecipazione al format nonostante il grave lutto appena vissuto. Era stata lei stessa, scatenando indefessi polemisti e integerrimi integralisti del rito della recriminazione, a motivare la sua partecipazione nonostante il dolore, le incertezze e la reticenza seguite alla tragedia che l’ha travolta; anzi, la sua partecipazione, aveva detto alla conduttrice del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, avrebbe potuto essere terapeutica e in qualche modo utile alla metabolizzazione del dramma. Dover esserci, essere contornata da persone, da amici, essere circondata dalle telecamere e poter ricorrere all’aiuto di psicologici pronti a intervenire sempre e comunque nel confessionale, aveva aggiunto la Del Santo nell’intervista andata in onda 48 ore prima dell’apertura ufficiale della terza edizione del Gf vip, l’avrebbe costretta a guardare in faccia il suo dolore, escludendo la tentazione di abbandonarcisi e crogiolarcisi dentro.

Ma l’ingresso mancato potrebbe essere stato solo rimandato…

E invece no: niente partecipazione al format, niente ingresso nella casa mediatica più spiata d’Italia. E come fa sapere, tra gli altri, in queste ore Leggo.it, «dopo le numerose polemiche la produzione ha fatto sapere di aver voluto lasciare tempo a Lory di riflettere su questa decisione». Insomma, niente speculazione su un dolore privato… Non da subito almeno, perché – come chiarisce sempre Leggo – «una volta entrata nel gioco, Lory sarà una concorrente come tutti gli altri e non riceverà alcuno sconto rispetto agli altri inquilini». Come a dire che l’ingresso tanto atteso, dibattuto e da alcuni addirittura contestata, è solo rimandato: alla seconda puntata del programma…